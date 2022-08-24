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Son dakika haber... McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı

Spor Haberleri

Son dakika haber... McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı

Gelen son dakika haberlerine göre McLaren ile Avustralyalı Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, sezon sonunda yollarını ayıracak.

Mclaren ile Avustralyalı Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, sezon sonunda yollarını ayıracak.

Mclaren'in sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, 2022 sezonunun sonunda takımdan ayrılması yönünde 33 yaşındaki Daniel Ricciardo ile karşılıkla anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Takım, Daniel'e Monza'daki unutulmaz galibiyet de dahil olmak üzere özverisi ve katkısı için teşekkür ediyor. Sezonu birlikte güçlü bir şekilde bitirmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ricciardo, McLaren takımında sadece geçen yılki İtalya Grand Prix'sinde birinci gelebilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Daniel Ricciardo Formula 1 McLaren Spor Haberler Son Dakika

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