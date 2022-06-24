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Son dakika haber! Konyaspor: "Biz anlaştık, Fenerbahçe'ye transfer kararını Abdülkerim verecek

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Spor
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Son dakika haber! Konyaspor: 'Biz anlaştık, Fenerbahçe'ye transfer kararını Abdülkerim verecek

Son dakika spor haberi... Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü.

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Konyaspor Kulübü yetkilileri, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" dedi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.

"KARARI ABDÜLKERİM VERECEK"

Konyaspor kulübü yetkilileri  yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz  bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Spor

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