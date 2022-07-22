Son dakika haber... Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu Son dakika haberler... Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan takımı ile anlaştı. Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan takımı ile anlaştı. Yukatel Kayserispor'un 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek için Kayseri'den ayrılan Campanharo, Khor Fakkan ile sözleşme imzalayacak. Kayserispor'a Chapecoense takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla 65 maçta 1 gol attı. Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Birleşik Arap Emirlikleri Kayserispor Spor Haberler Son Dakika

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