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Son dakika haber! Kasımpaşa, Selim Dilli ve Ali Sühan Demirel'i transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haber! Kasımpaşa, Selim Dilli ve Ali Sühan Demirel'i transfer etti

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, futbolcular Selim Dilli ve Ali Sühan Demirel'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, futbolcular Selim Dilli ve Ali Sühan Demirel'i kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Artvin Hopaspor'da forma giyen 24 yaşındaki Selim Dilli ile Alman ekibi VfL Bochum'dan transfer edilen 19 yaşındaki Ali Sühan Demirel ile sözleşme imzalandı.

Bu arada Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Kasımpaşa Spor Haberler Son Dakika

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