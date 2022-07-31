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Son dakika haber! Kadınlar Kupa Amerika'yı Brezilya kazandı

Son dakika haber! Kadınlar Kupa Amerika'yı Brezilya kazandı

Son dakika haberler: 2022 Kadınlar Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı 1-0 mağlup eden Brezilya, şampiyon oldu.

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2022 Kadınlar Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı 1-0 mağlup eden Brezilya, şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen turnuvanın finalinde, Brezilya ile Kolombiya karşılaştı. Kolombiya'nın Bucaramanga kentindeki Alfonso Lopez Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya, 39. dakikada penaltıdan Debinha'nın golüyle 1-0 kazandı.

Üst üste 4. kez kupaya uzanan Brezilya, toplamda ise 8. şampiyonluğuna ulaştı. Brezilya'yı çalıştıran Pia Sundhage ise bu organizasyondan zaferle ayrılan ilk kadın teknik direktör oldu.

Şampiyon Brezilya, 1,5 milyon dolar, ikinci Kolombiya ise 500 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya Brezilya Spor Haberler Son Dakika

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