Son dakika haber... Josef de Souza: Bu karar yüzünden ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum

Edinilen son dakika gelişmesine göre "Orada yüzde 100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum""O oyuncular ya da herhangi birimiz yaralansaydı ya da o tekme yüzünden sakatlansalardı bana yine bir maç ceza mı vereceklerdi""Böyle olayların tekrar yaşanabileceği konusunda belirli güvensizlikler hissediyoruz""Bu durumların asla öne...

"Orada yüzde 100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum"

"O oyuncular ya da herhangi birimiz yaralansaydı ya da o tekme yüzünden sakatlansalardı bana yine bir maç ceza mı vereceklerdi"

"Böyle olayların tekrar yaşanabileceği konusunda belirli güvensizlikler hissediyoruz"

"Bu durumların asla öne geçmesine izin vermek istemiyorum"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza, "Hepinizin bildiği gibi malum olaylar yaşandı. O anlarda çok normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Kırmızı kart görüm. Bu karar yüzünden ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

"Bu Türkiye'de 6'ncı yılımı. Sadece 2 kere kırmızı kart görüp, oyundan atıldım. 2'si de VAR ile oldu. Ben sahada asla rakibine bilerek şiddet uygulayan bir oyuncu değilim. Türkiye'de çalıştığım bütün hocalar, takım arkadaşlarım bana dair iyi düşüncelere sahip. Çünkü ben sahada futbolu ön plana çıkartan biriyim. Bu durumların da asla öne geçmesine izin vermek istemiyorum. Ben sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen bir oyuncuyum. Bu adalet dışı karara karşı hayal kırıklığımı belirtiyorum. Türkiye'de yetenek ve kariyer olarak benden çok daha iyi oyuncular var. Ben duruşumu her zaman iyi bir şekilde sergiledim. Bu olayların karakterimin önüne geçmesini istemiyorum"