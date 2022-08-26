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Son dakika haber | İstanbunspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi transfer etti

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Son dakika haber | İstanbunspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi transfer etti

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sidrit Guri, kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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