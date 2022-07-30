Son dakika haber... İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı. Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki kalecinin transferini duyurdu. David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi. Spor AA / Ercan Çakar İstanbulspor David Jensen Spor Haberler Son Dakika

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