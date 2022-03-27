Son dakika haber: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Son dakika haber... Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkek Milli Takımı dördüncü oldu.
Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkek Milli Takımı dördüncü oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Tavşan'dan oluşan milli takım, müsabakayı 4. sırada tamamladı.
Öte yandan Gülşen Delen, Şeymanur Koca ve Elif Duygu Eren Kotoş'un yer aldığı 10 Metre Havalı Tüfek Büyük Kadın Milli Takımı, sıralama müsabakasını toplamda attıkları 931,5 puanla 16. sırada bitirdi.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor