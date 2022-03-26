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Son dakika haber! Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

AA - Musa Samur - Spor
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Son dakika haber! Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Son dakika spor haberi: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakaları yapıldı.

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakaları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Norveç'in Hamar kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tüfek karışık takım sıralama müsabakalarını Şeymanur Koca- Ömer Akgün ikilisi, 621,3 puanla 27'inci, Gülşen Delen-Yusuf Karabina ikilisi 617,0 puanla 33'üncü tamamladı.

10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ise Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi 571 puanla 12'inci, İsmail Keleş-Esra Bozabalı ikilisi ise 571 puanla 13. sırada yer aldı.

Organizasyon yarın yapılacak kadın ve erkek takım müsabakalarıyla sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Avrupa Şampiyonası, Ömer Akgün, Atıcılık, Silah, Spor, Haberler

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