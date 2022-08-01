Son dakika haber | Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti - Haberler

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Son dakika haber | Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti

Son dakika haber | Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti

Son dakika haber: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i kadrosuna kattı.

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i kadrosuna kattı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül, AA muhabirine, son olarak Katar'ın Al-Arabi takımında forma giyen 27 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Miskevich ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gül, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Miskevich'e başarı diledi.

AA / Salim Taş - Spor

Hatayspor voleybol Sigorta Spor Haberler Son Dakika

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