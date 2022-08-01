Son dakika haber | Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti Son dakika haber: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i kadrosuna kattı. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i kadrosuna kattı. Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül, AA muhabirine, son olarak Katar'ın Al-Arabi takımında forma giyen 27 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Miskevich ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. Gül, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Miskevich'e başarı diledi. Spor AA / Salim Taş Hatayspor voleybol Sigorta Spor Haberler Son Dakika

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