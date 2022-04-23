Son dakika haberleri: Hakan Keleş: "Adana maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz"

- Hakan Keleş: "Adana maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz"

İSTANBUL - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde Adana maçı var. Onu kazanıp rahatlamak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Giresunspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesi matematiksel olarak garantilemek istiyorduk. Maça iyi başladık. İlk yarı istediğimiz bir oyun vardı. Çok pozisyon vermedik. İyi çıkabilseydik ilk yarıda öne geçebilirdik. İkinci yarı öne geçmemize rağmen oyuncularda rahatlama oldu. Konsantrasyon kaybından dolayı da bir anda 2-1 geriye düştük. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Ceza sahasına çok girdik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde Adana maçı var. Onu kazanıp rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.