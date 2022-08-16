Son dakika haber | Göztepe, Lukas Gottwalt'ı transfer etti Spor Haberleri Son dakika haber: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Lukas Gottwalt'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Gottwalt'ın son olarak Almanya 4. Lig ekiplerinden FSV Frankfurt forması giydiği belirtildi. Spor AA / Halil Fidan Spor Haberler Son Dakika

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