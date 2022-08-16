Gaziantep spor haberi | Onurhan Babuscu, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker forması giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Onurhan Babuscu'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, gelecek vadeden genç gurbetçi futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Gaziantep ekibi, bu çerçevede son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker forması giyen genç futbolcu Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Onurhan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 5 Eylül 2003 tarihinde Avusturya'nın Wien şehrinde dünyaya gelen Onurhan, orta saha mevkisinde forma giyiyor. Yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra gol vuruşlarıyla ön plana çıkan yıldız adayı, kariyerinde 35 maça çıkarken 8 gol atma başarısı gösterdi. Avusturya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 23 kez forma giyen Onurhan, 4 kez de gol sevinci yaşadı. Onurhan önümüzdeki dört yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP