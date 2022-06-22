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Son dakika haber... Gaziantep Basketbol, Metin Türen'i transfer etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
Son dakika haber... Gaziantep Basketbol, Metin Türen'i transfer etti

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, forvet Metin Türen'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, forvet Metin Türen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, başarılı forvet Metin Türen ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Türen, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giymiş, burada ortalama maç başı 17.53 dakika süre almış, 4,6 sayı, 3,8 ribaunt, 1,2 asist istatistiğiyle oynamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

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