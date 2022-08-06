Son dakika haber | Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer... - Haberler

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Son dakika haber | Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer...

Son dakika haber | Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer...

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

AA / Emrah Oktay - Spor

Dries Mertens Galatasaray İtalya Spor Haberler Son Dakika

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