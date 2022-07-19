Son dakika haberi | Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed kamptan ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed kamptan ayrıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrıldı.

Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrıldı.

Fransız ekibine kiralık olarak transfer olan Mustafa Muhammed'i, kamp yapılan otelin önünden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.

Takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mustafa Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim. Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim. Evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title