Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı
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Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor