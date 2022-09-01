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Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı

Spor Haberleri

Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Dimitris Pelkas Fenerbahçe Hull City England Spor Haberler

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