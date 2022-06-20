Son dakika haber: Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i transfer etti
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Johnathan Motley'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Johnathan Motley'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 2 yıllık anlaşma yapıldığı belirtilirken, "Anlaşmanın kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
2 isimle yollar ayrıldı
Öte yandan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 oyuncuya emekleri için teşekkür edildi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor