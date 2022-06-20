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Son dakika haber: Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i transfer etti

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Son dakika haber: Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i transfer etti

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Johnathan Motley'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Johnathan Motley'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 2 yıllık anlaşma yapıldığı belirtilirken, "Anlaşmanın kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

2 isimle yollar ayrıldı

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 oyuncuya emekleri için teşekkür edildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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