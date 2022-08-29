Son dakika haber: Emre Belözoğlu: Değerli oyuncular transfer ettik

Son dakika haberler: "Her maçı kazanmak için oynayacağız""Biraz beraber hareket eder, Türk futbolunun dertlerini beraber dert edersek, toparlanmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum""Uzun süre Türk futboluna Avrupa'da hizmet etmek istiyorum""İlk hedefimiz gruplardan çıkmak""Mesut'un kariyer finalini çok iyi bir...

"Her maçı kazanmak için oynayacağız"

"Biraz beraber hareket eder, Türk futbolunun dertlerini beraber dert edersek, toparlanmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu son olarak Mesut Özil hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Mesut'un kariyer finalinin çok daha değerli bitmesine inandığımı söyledim. Fenerbahçe'de istediği ortamı bulamamış olabilir. Ama ben Mesut'un burada mutlu olabileceğini ve bize katkı vereceğini düşündüğüm için istedim. Mesut'un kariyer finalini çok iyi bir şekilde yapmasını istiyorum. Ondan ne alacağımı çok iyi biliyorum. O da oynamak istiyor, iyi bir final yapmak istiyor. Başakşehir'in ondan çok iyi geri bildirim alacağını umut ediyorum."