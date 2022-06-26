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Son dakika haber... Elazığspor'da transfer tahtasını açmak için çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
Son dakika haber... Elazığspor'da transfer tahtasını açmak için çalışmalar sürüyor

Son dakika haberler... Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, transfere engel dosyalarla görüşmeler yapmak üzere pazartesi sabah İstanbul'a gidiyor.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, transfere engel dosyalarla görüşmeler yapmak üzere pazartesi sabah İstanbul'a gidiyor.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer tahtasını açmak için görüşmelere hız veren Elazığspor'da, sürece İstanbul'dan devam edilecek. Bu çerçevede Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'a giderek, transfere engel yaklaşık 25 dosyadaki teknik adam ve futbolcularla görüşmelere başlayacak.

Başkan Serkan Çayır'a İstanbul'da yapacağı görüşmelerde Eser Ağcabay ile Murat Ertürk de eşlik edecek. Transfer yasağını kaldırabilme adına görüşmeler gerçekleştirecek olan heyet, yasağı kaldırdığı takdirde transfer çalışmalarının startını verecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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