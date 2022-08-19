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Son dakika haber: Chelsea, Inter'den Cesare Casadei'yi transfer etti

Son dakika haber: Chelsea, Inter'den Cesare Casadei'yi transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalya'nın Inter takımından orta saha oyuncusu Cesare Casadei'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalya'nın Inter takımından orta saha oyuncusu Cesare Casadei'yi kadrosuna kattı.

Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için bonuslarla 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Casadei, 2018'de Cesena'dan Inter'in altyapısına dahil edilmişti.

Casadei, geçen sezon Inter'in 19 yaş altı takımıyla 40 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

England Chelsea İtalya Spor Haberler Son Dakika

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