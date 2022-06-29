Son dakika haber! Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde milli cimnastikçlerden İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı.
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde milli cimnastikçlerden İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde milli cimnastikçlerden İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor