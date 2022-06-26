Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, sezon öncesi ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Çağdaş Atan, "Amacımız her zaman iyi futbol. Ben bu sezon çekişmeli güzel bir iyi bir ligin geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor sezonun ilk antrenmanını yaptı. Futbolcular antrenmanda kondisyon çalışması ile yarı saha futbol oynadı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesi sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Çağdaş Atan basın mensuplarına açıklama yaptı. Genç teknik adam Çağdaş Atan, "Yeni sezon bütün takımlara hayırlı olsun. Sakatlıksız ve az hasarlı bir sezon olur. Hepimiz Türk futbolunun gelişimi adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sezon o gelişimi gördüğümüz oyunlar olur. Amacımız her zaman iyi futbol. Ben bu sezon çekişmeli güzel bir iyi bir ligin geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sözleşmesi biten oyunculardan anlaşılan olup olmadığı hakkında gelen soru üzerine Atan, "Cenk Gönen ve Mustafa Pektemek burada. Onları da yakında kulübümüz açıklar. Ben burada hiçbir futbolcuya önyargıyla yaklaşmıyorum. Tanıyarak ilerleyeceğiz. Bizim oyun sistemimize nasıl reaksiyon gösterdiklerin göreceğiz. Önceliğimiz topa sahip olan, önde yüksek baskı uygulayan, 3'üncü bölgeye mümkün olduğunca fazla futbolcuyu sokabilen Kayserispor oluşturmak istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu oyuna uygun oyuncuları seçmeye çalışacağız. Analizlere göre futbolcular oyun içinde reaksiyona uygun. O yüzden onlardan maksimum verimi alacağımızı düşünüyorum. İnşallah Hepimiz için güzel bir sezon olsun" dedi.