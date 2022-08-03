Son dakika haber: Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın son transferi Halit Kurtuluş - Haberler

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Son dakika haber: Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın son transferi Halit Kurtuluş

Son dakika haber: Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın son transferi Halit Kurtuluş

Son dakika haberlerine göre AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna son olarak orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kattı.

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AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna son olarak orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kattı.

Daha önce iç transferde 5 isimle yeniden anlaşan, dış transferde ise 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursa Büyükşehir Belediyespor Halit Kurtuluş'la da kiralık olarak anlaşma sağladı. Son olarak Arkas'ta oynayan 2002 doğumlu ve 2,02 boyundaki orta oyuncu, yeni sezonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçörDmitriiBahov, smaçör Gökhan Gökgöz, pasör MuriloRadke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler'le yeniden anlaşmış, libero Caner Ergül, libero Burak Çevik, orta oyuncu Fatih Cihan, pasör çaprazı Metin Toy, smaçörler Erenhan Can, Emre Berat Fırat, Emre Batur ve Halil Dolaşık'ı kadrosuna katmıştı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Spor Haberler Son Dakika

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