Son dakika haber | Burak Elmas: Seçimle ilgili önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı verdik

"Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık"

" Galatasaray'ı kitlediler, bunların kasıtlı olduğunu düşünüyorum"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Biz seçimleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkes bir an önce karar vermemizi istiyor. Henüz 24 saat geçmemiş kararın üzerinden, Galatasaray'ın geleceğini ciddi etkileyecek konuların varlığı sırasında ciddi anlamda istişare etmek istiyoruz. Seçimle ilgili Galatasaray'a en yakın, Galatasaray'ı kitlemeyecek şekilde bir tarih açıklama üzere bu hafta sonu birkaç istişare yaparak önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı verdik" dedi.

Öte yandan Elmas, yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek olağanüstü divan kurulu toplantısında bazı üyelerin imza toplayacağının hatırlatılması üzerine ise "Ben bu imza konusunu destekliyorum. Hatta yarın gidip ben de imzalayacağım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da imza verecek. Farklı sebeplerle Galatasaray demokrasine müdahale edilmez" cevabını verdi.