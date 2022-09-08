Son dakika haber... Bodrumspor, Kasımpaşa'dan Erdem Çetinkaya'yı transfer etti Spor Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Kasımpaşa'dan 21 yaşındaki forvet Erdem Çetinkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Kasımpaşa'dan 21 yaşındaki forvet Erdem Çetinkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı Kasımpaşa forması giyen, eski oyuncumuz Erdem Çetinkaya, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanmıştır. Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Ali Ballı Kasımpaşa Spor Haberler Son Dakika

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