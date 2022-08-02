Son dakika haber: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti

Son dakika haber: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti

Son dakika spor haberi... Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dana Evans'ı kadrosuna dahil etti.

 - Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dana Evans'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu WNBA takımlarından Chicago Sky'da geçiren 24 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, başarılı oyun kurucu Dana Evans'ı kadrosuna kattı. 2022 yılında WNBA'de 27 maçta Chicago Sky forması giyen Dana Evans, 5 sayı, 0,9 ribaund ve 1,4 asist ortalamalarını yakaladı." denildi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri basketbol Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title