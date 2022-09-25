Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Fransa'da iki altın madalya kazanan Adem Asil'i kutladı Spor Haberleri Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti. Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Adem Asil Fransa Spor Haberler Son Dakika

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