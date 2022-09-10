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Son dakika haber... Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

Spor Haberleri

Son dakika haber... Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

Son dakika haberi: Polonya'da devam eden Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Adnan Efe Uçar, gümüş madalya elde etti.

Polonya'da devam eden Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Adnan Efe Uçar, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre standart tabanca genç erkekler kategorisinde yarışan Adnan Efe Uçar, 560 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı müsabakada yarışan Alp Eren Erdur ise 550 puanla müsabakayı 8'inci tamamladı.

Organizasyon, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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