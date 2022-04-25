Son dakika haber | Anadolu Efes İstanbul'daki 2 maçı da kazanmak istiyor

Bilindiği gibi Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti. Avrupa arenasındaki 764. maçına çıkacak olan Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 516. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor