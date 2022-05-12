Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Anadolu Efes'in 2020-21 sezonunda kazandığı Euroleague şampiyonluğu, Bahçelievler Belediyesi'nin yaptıracağı anıtla ölümsüzleştirilecek.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 2020-21 sezonunda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda ölümsüzleştirme kararı aldı. Anadolu Efes Spor Kulübü için dünyaca ünlü heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından anıt yaptıran Bahçelievler Belediyesi, 16 mayıs pazartesi günü saat 13: 00'te gerçekleştireceği törenle anıtın açılışını gerçekleştirecek. Düzenlenecek törene; Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenör Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri de katılacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor