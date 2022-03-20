Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Kayode'nin golü ofsayt

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a öne geçti maçta 2-1 mağlup olan ve kümede kalma yolunda yara alan Altay'da başkanı Özgür Ekmekçioğlu yazılı bir açıklama yaptı. Sivasspor maçının 80'inci dakikasında Kayode'nin attığı golün yüzde yüz ofsayt olduğunu vurgulayan Ekmekçioğlu, "VAR, herkesin gözüyle gördüğü bir şeye, elindeki yüksek teknolojiye rağmen nasıl hatalı bakabiliyor aklım almıyor" dedi.

"Çekilen ofsayt çizgisi bile VAR'ı yalanlıyor" vurgusu yapan Ekmekçioğlu, "Goutas topu kafayla arkaya indirdiği anda Kayode, İbrahim Öztürk'ün önünde ve net ofsayt pozisyonunda. Hakem bunu net görüp, kararını veriyor ama VAR'dan Emre Malok devreye girip çizilen çizgiye rağmen golü verdiriyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor