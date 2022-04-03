Son dakika haber! Altay ateşe yürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Altay ateşe yürüyor

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Altay ateşe yürüyor

Gelen son dakika haberine göre SPOR Toto Süper Lig'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 yenilen Altay, kurtuluş yolunda ümit tüketti.

SPOR Toto Süper Lig'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 yenilen Altay, kurtuluş yolunda ümit tüketti. Düşme hattından çıkamayan ve 29 puanda kalan siyah-beyazlılar 16'ncı GZT Giresunspor'un 7 puan gerisine düştü. Teknik direktör Sinan Kaloğlu da Altay'ın başında çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Kazanmak için çok gayret gösterdiklerini vurgulayan Kaloğlu, kalan 7 maçta ellerinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Takımla kısa bir zamandır birlikte olduğunu vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Maalesef bireysel hatalar yaptık ve golleri bu yüzden yedik. Bu maça psikolojik olarak çok iyi hazırlanmıştık. Rakibimiz de etkili oyunculara sahipti. Antalyaspor pozisyonları değerlendirdi biz ise fırsatları kaçırdık. Ancak ben inancımı kaybetmiyorum, sonuna kadar savaşacağız" dedi.Altay, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'un rakibi olacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Spor Toto, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title