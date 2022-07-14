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Son dakika haber... Adana Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u transfer etti

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Son dakika haber... Adana Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u transfer etti

Son dakika haber... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan 21 yaşındaki oyuncu Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan 21 yaşındaki oyuncu Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, santrafor Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Genç futbolcu, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giymişti.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Adana Demirspor Ali Yavuz Kol Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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