Son dakika haber... Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.
- Güncelleme:
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Berk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Berk, geçmiş sezonlarda da Adana Demirspor'da kiralık olarak görev almıştı.
AA / Eren Bozkurt - Spor