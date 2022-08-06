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Son dakika haber... Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

Son dakika haber... Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

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Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Berk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Berk, geçmiş sezonlarda da Adana Demirspor'da kiralık olarak görev almıştı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Yeni Malatyaspor Adana Demirspor Berk Yıldız Spor Haberler Son Dakika

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