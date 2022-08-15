Son dakika haber | A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı Gelen son dakika haberlerine göre A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Efeleri'nde İzzet Ünver 14 sayıyla en skorer isim olurken; Ahmet 10, Mehmet 7, Kaan 6, Ediz Kaan ve Burakhan 3, Ahmet Samet ve Orçun 2, Yunus Emre 1 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Erkek Milli Takımı, 2013 yılında Endonezya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu. Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Demirören Haber Ajansı / Spor voleybol Konya Spor Haberler Son Dakika

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