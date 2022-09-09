Son Dakika | Göztepeli futbolcu Kerim Alıcı, Hatayspor'a transfer oldu Spor Haberleri Son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor'la anlaştığını duyurdu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor'la anlaştığını duyurdu. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kerim Alıcı'nın transferi konusunda Atakaş Hatayspor ile yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Kerim'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesindeki bilgiye göre de Kerim Alıcı, Atakaş Hatayspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Kerim Alıcı Hatayspor Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son Dakika | Göztepeli futbolcu Kerim Alıcı, Hatayspor'a transfer oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.