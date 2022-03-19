Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun acılı günü - Haberler

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Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun acılı günü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun acılı günü

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71) vefat etti.

ANTALYA (DHA) -

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71) vefat etti.

1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya'da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrenen Kasapoğlu, derin bir üzüntü yaşadı. İbrahim Kasapolu'nun cenazesi bugün İstanbul'da ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı'nda defnedilecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

1915 Çanakkale Köprüsü, Mehmet Kasapoğlu, Antalya, Konya, Spor, Haberler

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