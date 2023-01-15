Son Dakika: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transfer ayağının tozuyla sahada
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Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus bu mücadelede Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın'a şans verdi.
Gaziantep Fk ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta derbi mağlubiyetiyle liderlik yarışında ezeli rakibinin 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Hatayspor'u yenerek 7 çıkardığı puan farkını yeniden 4'e çekmek istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydın maç kadrosuna alındı. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile Joao Pedro'nun yanı sıra cezalı İrfan Can kadroda yer almadı. Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi