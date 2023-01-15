Son Dakika: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transfer ayağının tozuyla sahada

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus bu mücadelede Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın'a şans verdi.