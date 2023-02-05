Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor canlı anlatım! İstanbul'da art arda goller

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetirken, VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunda oturan ve ligde oynadığı son 11 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u devirmesi durumunda Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. 127 gündür deplasmanda kazanamayan bordo-mavililer ise şeytanın bacağını İstanbul'da kırmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'da derbi karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca transferi için Al Sharjah ile anlaşma sağlanan Djaniny de maç kadrosundan çıkartıldı.

ASLAN REKOR PEŞİNDE

Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak. Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTULAR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez

CANLI ANLATIM

Dakika 26: Lahtimi'nin arka direğe gönderdiği topu Sacha Boey uzaklaştırdı.

Dakika 23: Uğurcan'ın savunma arkasına gönderdiği top Maximiliano Gomez için hızlı. Aut.

Dakika 20: Eren Elmalı ve Victor Nelsson orta alanda yaşadıkları tartışma sonrası sarı kart gördü.

Dakika 18: GOL! Galatasaray Mertens'le beraberliği yakaladı.

Dakika 16: Bakasetas arka direkteki Trezeguet'i düşündü ama top hızlı, aut.

Dakika 13: Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş yandan auta gitti.

Dakika 7: Mertens'in kaleye uzak noktadan yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

Dakika 5: Trabzonspor attığı golle birlikte daha özgüvenli oynuyor. Sarı kırmızılı takım toparlanamadı henüz.

Dakika 1: Torreira'nın kısa pasında Abdülkadir Ömür araya girdi. Hemen yanındaki Gomez'e bıraktı. O boş kaleye bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 1: GOL! Trabzonspor Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti.