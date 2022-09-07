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Son dakika haber | Galatasaray, Yusuf Demir'in transferi için görüşmelere başladı

Spor Haberleri

Son dakika haber | Galatasaray, Yusuf Demir'in transferi için görüşmelere başladı

Son dakika haberler: Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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