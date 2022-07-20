Son dakika... Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İhlas Haber Ajansı - Spor
Son dakika spor haberi: Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor