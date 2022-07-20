Son dakika... Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." Son dakika spor haberi: Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika... Galatasaray: 'Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.' - Haberler

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