Son Dakika: Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'un forvet tercihi değişmedi

Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maçın VAR hakemliğini ise Hakan Ceylan yapacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.