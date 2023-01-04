Son Dakika: Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'un forvet tercihi değişmedi
Spor Haberleri
Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maçın VAR hakemliğini ise Hakan Ceylan yapacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisini yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'den zirveyi almayı planlıyor.
EKSİKLER
İzinli Toreira'nın dışında sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis
Ankaragücü : Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023