Son Dakika: Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-Kırmızılılar, bu maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde çıkıyor.

KAYSERİSPOR 7. SIRADA

Kayserispor ise Süper Lig'de oynadığı 27 karşılaşmadan 14 galibiyet alırken, 2 beraberlik yaşadı. 11 kez ise mağlup oldu. 44 puanlı Kayserispor, 7. sırada yer alıyor.

ASLAN'DAN 9 MAÇLIK SERİ

Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 karşılaşmadan galip ayrılan Galatasaray, serisini devam ettirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

MAÇIN HAKEMİ MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

5 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Icardi, Kerem, Barış Alper, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinda Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.

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