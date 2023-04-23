Son Dakika: Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Karagümrük'ü konuk ediyor. Okan Buruk sürpriz bir ilk 11 tercih etti.

ICARDI YOK

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada yok. Icardi'nin yokluğunda forvet hattında Nicolo Zaniolo oynuyor.

KEREM, BOEY, OLIVEIRA SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ASLAN EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı. Aslan ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.

HAKEM BAYARSLAN

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Video Yardımcı Hakem olarak ise Hakan Ceylan görev alacak.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne