Son dakika! Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi: Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır.
Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: " İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." - İSTANBUL
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