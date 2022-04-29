Son dakika! Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul... - Haberler

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Son dakika! Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika! Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 'İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul...

Son dakika haberi: Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır.

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: " İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstinaf Mahkemesi, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor, Haberler

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