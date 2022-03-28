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(Son Dakika) Galatasaray'da seçim tarihi 30 Nisan

Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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(Son Dakika) Galatasaray'da seçim tarihi 30 Nisan

Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan Galatasaray'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan Galatasaray'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu. Yarın gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurulun 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 30 Nisan Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararının açıklanması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Cumartesi, Nisan, Spor, Haberler

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