Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ASLAN İKİ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

5 İSİM SINIRDA

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica,kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak. Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.