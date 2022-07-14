Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti Edinilen son dakika haberine göre Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı. Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan temsilcisi Inter ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 35 yaşındaki Şilili futbolcunun transfer edildiği kaydedildi. Flamengo'da 32 numaralı formayı giyecek Vidal'in Aralık 2023'e kadar sözleşme imzaladığı ve yıllık 3,6 milyon avro alacağı basına yansıdı. Son 15 yılda Almanya'da Bayer Leverkusen ve Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Inter, İspanya'da da Barcelona formalarını giyen Vidal, bu kulüplerle 9 lig şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli futbolcu, Şili Milli Takımı'yla da 2015 ve 2016 yıllarında Kupa Amerika şampiyonluğuna ulaştı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Arturo Vidal Flamengo Brezilya Futbol Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.